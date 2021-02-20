В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8

У семи сотрудников птицефабрики на юге России впервые в мире выявлен новый штамм птичьего гриппа. Об этом сообщила глава Роспетробнадзор Анна Попова, слова которой передает ТАСС.

Попова отметила, что ученые из центра «Вектор» обнаружили вирус в генетическом материале россиян. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года.

Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

«Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение инфекционного заболевания у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семи работников этой птицефабрики», — сказала Попова.

Случаи передачи нового типа вируса птичьего гриппа от человека человеку пока не зафиксированы, заявила глава Роспотребнадзора.

Начнет ли вирус передаваться от человека человеку и как скоро это может произойти, ученые пока не знают.

Россия направила данные об инфицировании в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). «Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в результатах исследований», — сказала глава службы.

Информация о передаче вируса от птиц людям направлена во Всемирную организацию здравоохранения, подчеркнула Попова. «Вектор» уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер.

«Открытие наших ученых из института «Вектор» Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность, и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе», — отметила она.

В феврале вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в мире всегда существует вероятность новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа. По его словам, у ученых уже есть разработки вакцины от птичьего гриппа, но говорить о создании универсального препарата пока рано.