Сайт российского телеканала НТВ выдал за серьёзную новость саркастическую шутку голливудского актёра Джима Керри о запрете на въезд в Россию. На это обратило внимание издание The Insider.

В среду Керри разместил на своей странице в соцсетях коментарий, в котором он ответил на пост 83-летней канадской писательницы Маргарет Этвуд, тоже попавшей под российские санкции. Она написала: «Чёрт! Мы с Джимом Керри планировали небольшой озорной выходной в Москве. Видимо, вместо этого придётся ехать в Киев».

В ответ голливудский актёр написал буквально следующее: «Да, Маргарет Этвуд, боюсь, худшее уже случилось. Нам запретили въезд в Россию… Но проблемы канадцев не имеют никакого значения в этом безумном мире! У нас всегда будет Париж. Я с тобой, малыш».

НТВ же в заметке под заголовком «Джим Керри отреагировал на российские санкции» процитировало пост актёра не полностью, убрав как упоминание Маргарет Этвуд, так и саркастическое окончание. (svoboda.org)