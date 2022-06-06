Россияне возмущены отмененным визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию из-за закрытия воздушного пространства для его самолета несколькими странами Европы.

Эту новость прокомментировали сразу несколько представителей России.

Вице-премьер Совета Федерации Константин Косачев заявил в Telegram-канале, что отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию — это «натовский демарш».

«Речь идет о натовском демарше, и без США его не могло бы быть. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, которые не входят в альянс – России и Сербии, НАТО пытается захватить и подчинить себе часть Европы, что осталась. Далее — глобализация альянса на остальной мир, где Китай — стратегическая цель номер два за Россией», — написал Косачев.

Одиозная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Европу в эгоизме и добавила, что этим решением страны-участницы ЕС и НАТО «закрыли очередной канал связи».

«Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что, кроме вас, нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то», — цитирует Захарову пропагандистское РИА Новости.

Сам Лавров в эфире одного из российских каналов назвал решение об отмене своего полета «немыслимым».

«Поступило много вопросов относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, принятые некоторыми странами НАТО. Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на внешнюю политику», — сказал Лавров. (unian.net)