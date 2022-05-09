Бывший топ-менеджер «Лукойла» миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах, вероятно, после антипохмельного сеанса с шаманами.

Как сообщает Telegram-канал Mash, шаман и его жена принимали клиентов в обычном частном доме, предлагая им «лечение» ядовитой жабой.

«Делали надрез на коже, капали туда яд жабы — и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. Ещё вызывали духов, приносили в жертву зверьков и купали заблудших в петушиной крови», — отмечает издание.

Mash утверждает, что Субботин семью шамана знал давно и регулярно пользовался их услугами.

«И вот пришёл к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, дал корвалол и уложил бизнесмена спать в подвал. Там мужчина и скончался. Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили», — сказано в сообщении.

Отметим, что официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Александр Субботин — бывший член правления ООО «Торговый дом Лукойл» и родной брат экс-вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина.