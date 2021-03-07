В России студенты смогут сдавать экзамены дистанционно

Российские вузы в следующем году смогут проводить экзамены в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное главой российского правительства. Потребуется также согласие самого студента», — уточняется на сайте кабмина.

Такой формат сдачи экзаменов будет доступен для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что нововведение позволит расширить проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, которым не придется приезжать в университет на сессию. (gazeta.ru)