Под брендом «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать китайские автомобили, выяснили «Ведомости».

По данным источников, участник проекта, КАМАЗ, ведет переговоры со своим партнером — автоконцерном JAC. Для локализации производства в Москве рассматривают модель электрического кроссовера JAC iEVS4. У нее также есть стандартная бензиновая модификация — S4.

Начать производство хотят уже в этом году — не позднее осени. По данным источника, на заводе запустят производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем планируется перейти на электромобили. Другой собеседник издания отметил, что на начальной стадии будет отверточная сборка электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объемов производства.

«Авторевю» считает, что даже отверточную сборку любой китайской модели наладить до конца года нереально. По информации издания, марку «Москвич» готовилась возрождать сама Renault. У компании были права на бренд. В 2015 году она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Москвич» и его эмблемы, которая ранее размещалась на кузове одноименных автомобилей. Renault хотела выпускать «Москвич» на собственной платформе B0/Global Access. Однако из-за жестких санкций и угрозы вторичных санкций поставщикам комплектующих это стало невозможным. (moscowtimes.ru)