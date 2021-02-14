В России проходят акции с фонариками в поддержку Навального

В российских городах 14 февраля проходит акция в поддержку Алексея Навального, находящегося в СИЗО. Люди выходят во дворы своих домов с зажженными фонариками на телефонах и свечами. Акция «Любовь сильнее страха» уже состоялась на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском крае. Жители этих регионов присылают свои фотографии с хэштегами штабам Навального. С фонариками вышли жители Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Находки и других городов.

В Москве на Арбате также прошла акция в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных. По оценкам проекта «Белый счетчик», 235 девушек выстроились в «цепь солидарности» у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Женщины держали в руках белую ленту и красные сердечки с именами людей, преследуемых по политическим уголовным делам.

Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических петербургрепрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой. Задержаний не было. (echo.msk.ru)

 

| 2021-02-14T18:55:28+04:00 14 февраля 2021, 19:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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