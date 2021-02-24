В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций

Ответ Москвы на новые возможные санкции Евросоюза может быть ассиметричным.

Как передает РИА Новости, об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию», — отметил Чижов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля принципиально согласовали расширение персональных санкций против граждан России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что их примут в рамках нового режима наказания за нарушение прав человека.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подготовка займет около недели.

По информации СМИ, в черном списке могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.