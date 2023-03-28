В 2022 году в России впервые за 20 лет выросло число убийств и покушений на убийство, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад адвокатского объединения «Травмпункт».

До 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала «устойчивое сокращение» убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7 332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% — до 7 628.

Авторы доклада «Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах» отмечают существенный рост числа убийств и покушений на убийство в приграничных с Украиной регионах, где Россия ведет войну.

В Белгородской области зарегистрированное число убийств и покушений выросло по сравнению с 2021 годом с 52 до 102, а в Курской — с 58 до 89. Также рост отмечен в Тамбовской области — с 26 до 44, Кировской — с 45 до 62, в Бурятии — со 134 до 177 и Москве — с 269 до 413.

При этом юристы предупреждают, что рост уличного и полицейского насилия (убийств, разбойных нападений, случаев причинения тяжкого вреда здоровью) наблюдается, как правило, «не во время войны, а по ее окончании». Так, к примеру, исследования в США показали, что участвовавшие в военных действиях полицейские чаще применяли огнестрельное оружие.