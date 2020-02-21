В России экс-министра обороны Украины заочно приговорили к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд Москвы решил приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии заочно за то, что он призывал через СМИ совершать теракты в России, передает РИА «Новости».

Гриценко обвинялся по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Изначально сторона обвинения запрашивала девять лет колонии общего режима, а защита требовала оправдания.

После рассмотрения дела суд постановил, что бывшему украинскому министру нужно дать шесть лет колонии заочно, так как он находится на Украине. Кроме того, по украинским законам и международному праву, его экстрадиция невозможна.

| 2020-02-21T16:44:34+00:00 21 февраля 2020, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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