В России в последние две недели зафиксирован сильный рост заболеваемости вариантом коронавируса, впервые выявленным в Индии (вариант «дельта»). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Эту тенденцию удалось зафиксировать с помощью национальной системы, зарегистрированной Роспатентом 2 июня, пояснила Попова. «Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличения контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому» варианту, отметила глава Роспотребнадзора. (DW)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице действует новый агрессивный штамм коронавируса, который распространяется быстрее других, а переносится — тяжелее.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека»,— сказал господин Собянин на встрече с предпринимателями сферы общественного питания (цитата по ТАСС).

Мэр добавил, что тяжелое действие нового штамма вируса приводит к большему числу госпитализаций, «значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба».