Корреспондент турецкого агентства Anadolu Бурак Милли и члены его семьи погибли в результате землетрясения.

Как передает # , об этом сообщило Anadolu.

«Бурак Милли (31 год), его супруга Айшен Милли (30 лет) и их 5-месячная дочь Эйлюль Лина остались под завалами одного из домов в городе Искендерун, южной провинции Хатай», — отмечает агентство.

Спасателям удалось извлечь тела журналиста и членов его семьи лишь на четвертый день после землетрясения.

«Милли являлся автором многих эксклюзивных новостей и фотографий. Его работы получали высокие оценки в международных СМИ. В частности, большое внимание привлекла фотография беспилотного летательного аппарата TB2 Bayraktar на фоне полнолуния, снятая Милли во время операции «Оливковая ветвь» в 2018 году», — сообщило агентство.