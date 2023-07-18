Подрыв Крымского моста повлияет на возможность снабжения российской армии на юге Украины, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке.

По оценке аналитиков, туристы, которые вынуждены уезжать из Крыма через оккупированные территории, осложнили движение и помешали снабжению с полуострова в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей Украины. С другой стороны, логистика российской армии осложнится из-за продолжающегося потока туристов в Крым в летний сезон. Это результат того, что Россия продолжала позиционировать полуостров в качестве туристического направления.

Россия могла снабжать армию на юге Украины по двум маршрутам — через Керченский мост и через оккупированные регионы. После повреждения места временно остался лишь один маршрут, по которому РФ может снабжать большое количество механизированных сил на юге Украины, необходимых для отражения украинского контрнаступления, пишет ISW.

В целом российская логистика на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пришли к выводу аналитики института.

После взрывов на Крымском мосту автомобильный проезд по нему был ограничен. Отдыхающим в Крыму туристам власти предложили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом — через аннексированные территории. В результате на выезде с полуострова образовались многокилометровые пробки в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя.

Полностью восстановить движение по Крымскому мосту можно будет только к 1 ноября, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания с президентом Владимиром Путиным. Отремонтировать мост также легко, как в прошлом году, не получится, признал вице-премьер. По его словам, опоры не пострадали, но один 600-тонный пролет полностью разрушен.

Пока власти запустили движение только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Машины по ней пропускают в реверсивном режиме — то есть, по очереди в каждую сторону. (moscowtimes.ru)