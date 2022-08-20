Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, автомобиля скорой помощи, пожарной машины и машины информационного агентства Ihlas произошло в субботу, 20 августа, на автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп на юге Турции.

Автобус врезался в припаркованную машину скорой помощи, а также задел пожарную машину и автомобиль информагентства Ihlas. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. 16 человек погибли, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, ДТП случилось около 10.45 по местному времени (11.45 по бакинскому). Известно, что среди погибших есть пожарные, медработники и журналисты, рассказал губернатор одноименной области Давут Гюль. Все пострадавшие госпитализированы. Причина аварии выясняется.