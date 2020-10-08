В результате артобстрела армянскими ВС Геранбоя погиб еще один мирный житель — Генпрокуратура

Военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает терроризировать мирное население Азербайджана, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что вооруженные силы оккупантской Армении, умышленно беря под прицел мирное население, населенные пункты и демилитаризованные зоны, а также не являющиеся военными целями четко различимые объекты, 8-го октября 2020 года подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу село Шахмеммедли Геранбойского района, в результате чего погибла находившаяся в своем доме Гулиева Турйан Тофиг гызы, 1957 года рождения.

Кроме того, в результате ракетных ударов ВС Армении по городу Гянджа были повреждены несколько гражданских объектов, 1 автомобиль и несколько жилых домов.

Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия.