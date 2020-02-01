В провинции Хубэй продлили выходные

Выходные в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса продлили до 13 февраля, передает  Trend со ссылкой на РИА Новости.

«Чтобы усилить борьбу с пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, выходные продлеваются до 13 февраля, 14 февраля официально выходим на работу», — написала газета в Weibo.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

| 2020-02-01T19:01:06+00:00 1 февраля 2020, 19:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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