В прошлом году в центрах ASAN xidmət было зафиксировано 7 884 нарушения

В результате мероприятий по контролю и мониторингу, осуществленный в 2020 году в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal, были выявлены несоблюдение правил организации и ведения службы (несоблюдение режима рабочего времени, телефонные разговоры во время службы, нарушение правил ношения одежды и т.д.), несоблюдение требований, связанных с качеством обслуживания и требований нормативных правовых актов (запрос дополнительных документов, неполное представление об услуге, неполное информирование и т. д.).

В целом в 2020 году в 20 центрах ASAN xidmət и 2 центрах ASAN Kommunal в результате проведенных мероприятий по контролю и мониторингу было зафиксировано 7 884 нарушения.

Сотрудники и их непосредственные руководители были проинформированы об этом, им сделаны предупреждения для недопущения подобных случаев в будущем, многие сотрудники были привлечены к дополнительным тренингам. За отчетный период в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal в соответствии с правилами контроля и оценки в отношении сотрудников государственных структур было составлено 5 287 устных предупреждений (67% от общего числа выявленных нарушений), 1 859 письменных предупреждений (23,6% от общего числа выявленных нарушений), 738 уведомлений (9,4% от общего числа выявленных нарушений).