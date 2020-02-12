В прошлом году в стране увеличилось количество разводов

В прошлом году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 63 869 браков и 17 148 разводов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

Сообщается, что количество браков на каждые 1 000 человек населения по сравнению с 2018 годом не изменилось и осталось на уровне 6,4, количество разводов выросло с 1,5 до 1,7.

Показатель по заключенным бракам на каждые 1 000 человек населения в Аранском и Кяльбаджар-Лачинском (6,9), Нагорно-Ширванском (6,8), Шеки-Загатальском (6,6), Губа-Хачмазском и Верхне-Карабахском (6,5) экономических районах был выше показателя по стране (6,4), по разводам — в Баку и Кельбаджар-Лачинском (2,3), Абшеронском и Верхне-Карабахском (2,0) экономических районах был выше показателя по стране (1,7).