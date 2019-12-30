В прифронтовой зоне открылась еще одна воинская часть Азербайджанской армии

Находящийся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередной воинской части, сообщает в понедельник пресс-служба минобороны.

Руководство министерства, посетив новую воинскую часть, осмотрело солдатскую столовую, казармы, оружейную и идеологическую комнаты, а также продовольственные и фруктово-овощные склады.
Отмечается, что в новой воинской части административные, служебные и рабочие помещения полностью оснащены системой централизованного отопления, линиями электропередачи, водо-, газоснабжения и связи, холодильниками, необходимой мебелью.

На территории проведены работы по благоустройству и озеленению.
По ознакомлении с обстановкой в части, министр обороны дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

| 2019-12-30T15:49:27+00:00 30 декабря 2019, 16:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss