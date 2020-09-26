В пресс-службе Минобороны Азербайджана назначен новый пресс-секретарь

В целях более оперативной и эффективной организации работы между Азербайджанской Армией и средствами массовой информации (СМИ) в пресс-службе Министерства обороны были проведены структурные изменения и кадровые реформы. Об этом сообщили Report в Минобороны.

Приказом Министра обороны в пресс-службе министерства учреждена должность пресс-секретаря, на которую назначен полковник-лейтенант Эйвазов Анар Магаммадали оглы. Деятельность пресс-службы, в том числе работу со СМИ, возглавляет полковник Вагиф Даргяхлы.

| 2020-09-26T18:50:22+04:00 26 сентября 2020, 19:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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