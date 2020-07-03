В преддверии выборов в Беларуси арестовали журналистов

В преддверии президентских выборов в Беларуси арестовали не менее 20 журналистов и блогеров, сообщает Голос Америки.

В преддверии намеченных на 9 августа выборов власти задержали оппозиционного кандидата Виктора Бабарико по подозрению в финансовых преступлениях.

Также были задержаны около 100 демонстрантов, призывавших положить конец 26-летнему правлению президента Александра Лукашенко.

Среди задержанных было не менее 14 журналистов, освещавших протестное движение. 23 июня трое из них были признаны виновными в участии в незаконной акции протеста. Сами журналисты эти обвинения отвергают.

Также в стране арестовали около шести блогеров.

Аресты считают признаком того, что власти ужесточают борьбу с оппозиционными настроениями, отмечает Гульноза Саид из Комитета по защите журналистов.

Власти притесняли журналистов и во время прошлых выборов, однако, по словам Саид, на этот раз в стране громче звучит критика. «Среди людей больше недовольства», – отмечает она.

«Если Лукашенко верит, что он – лидер, которого поддерживают большинство белорусов, то ему следует прекратить это давление и позволить журналистам работать свободно и безопасно», – считает она.