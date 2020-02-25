В Праге аллею в районе посольства России назовут именем Анны Политковской

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать одну из аллей в микрорайоне Бубенеч, в котором располагается здание посольства РФ, в честь убитой российской журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил журналистам мэр города Зденек Гржиб.

«Решение назвать аллею именем Анны Политковской принято одновременно с решением о переименовании Площади под каштанами (там расположено здание посольства РФ) в честь Бориса Немцова», — отметил мэр. По словам мэра, присвоением аллее и площади имен Немцова и Политковской пражские власти хотят выразить солидарность с российской оппозицией.

Церемония открытия новых табличек с названием площади Немцова запланирована на 27 февраля. Она пройдет в пятую годовщину убийства политика. (ТАСС)