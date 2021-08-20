Посольство США в Афганистане не может предоставить безопасный трансфер для своих граждан до кабульского аэропорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте американской дипмиссии.

«Рейсы, предоставляемые правительством США, вылетают из Кабула и будут отправляться до завершения операции по эвакуации, — заявили в американском посольстве. — Гражданам США <…> следует подумать о поездке в международный аэропорт Хамида Карзая, если это будет безопасно. Правительство США не может обеспечить безопасный проезд в аэропорт».

По последним официальным данным, американские власти с 14 августа эвакуировали из Афганистана примерно 9 тыс. человек. Президент США Джо Байден выразил надежду, что военные США смогут завершить эвакуацию своих граждан к 31 августа.