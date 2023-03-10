Посольство РФ в Турции контактирует с властями республики по теме остановки транзита грузов, идущих в Россию. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет газета «Известия».

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний.

Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», — рассказали изданию в диппредставительстве.

9 марта радиостанция «Коммерсант FM» сообщила, что турецкая таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, предназначенных для транзита в Россию. Отмечалось, что все эти грузы попали под западные санкции после начала войны РФ против Украины.

Как уточнял глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, речь идет о санкционных товарах, которые поставляли в РФ по параллельным каналам. В перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию, входят станки, трубы и сложное оборудование, а также табак, обувь, ковры, мех, одежда, часы и алкогольные напитки.

Официально в Анкаре пока никак не комментируют ситуацию, но некоторые эксперты связывают действия таможенников с давлением со стороны Вашингтона.

На минувшей неделе Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций в отношении РФ и назвали подозрительными поставки товаров через Армению, Турцию и Узбекистан. Соединенные Штаты также пообещали вознаграждение осведомителям в размере от 10% до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение рестрикций.

Как рассказал «Российской газете» один из участников рынка, проблемы с таможенным оформлением транзитных грузов в Турции возникли еще 7 марта. Спустя два дня турецкая таможня объяснила, что не будет оформлять транзит на грузы с HS-кодами (международная гармонизированная система кодирования товаров), находящимися в санкционном списке ЕС.