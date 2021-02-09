В поселке грузинской столицы населенным азербайджанцами проходит спецоперация

В Тбилиси в поселке Поничала (Соганлы) проводится спецоперация, сообщает телеканал Formula.

По данным телеканала, в Поничала задержан один человек по обвинению, предположительно, в наркопреступлении. Задержана также сестра подозреваемого, но уже за неподчинение и оказание сопротивления полиции.

Территория оцеплена желтой лентой. На месте мобилизованы сотрудники центральной криминальной полиции.

Полиция уже изъяла наркотики в качестве вещественного доказательства и продолжает обыск. По предварительной информации, изъято 10 грамм наркотического вещества.

МВД Грузии пока не сделало заявления по этому поводу. (sputnik-georgia.ru)