В Польше стартовали международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response. Они продлятся с 1 по 26 мая на территории Польши и еще восьми стран. Об этом сообщает министерство национальной обороны Польши.

В учениях, кроме Польши, примут участие военнослужащие из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

В общей сложности в них примут участие 18 тыс. военных из более чем 20 стран. В частности, около семи тысяч солдат и три тысячи единиц техники будут задействованы именно на территории Польши.

Военную технику в рамках учений будут преимущественно перемещать ночью, чтобы максимально не мешать общественному движению на дорогах общего пользования.

При этом отдельно в ведомстве обратились к жителям с просьбой не распространять фото и видео с перемещением войск, а также места их расположения, информацию о взлетах и ​​посадках военных самолетов.

«Defender Europe 22 — это международные общие и регулярные учения, организованные вооруженными силами США для обеспечения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО», — говорится в сообщении польского минобороны.

В Польше пояснили, что DE22 и SR 22 относятся к серии циклических оборонительных учений, не направлены ни на одну страну и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Процесс национального и международного планирования начался в 2021 году. (Корреспондет.нет)