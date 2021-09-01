Мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине нападения нацистской Германии на Польшу, положившего начало Второй мировой войне, проходят в среду в республике.

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в памятных мероприятиях в городе Велюнь. Ранним утром 1 сентября немецкие самолеты сбросили на этот мирно спящий город 380 бомб общим весом 46 тонн.

По словам польского лидера, нападение было неожиданным для местных жителей. «Немецкие пилоты вспоминали, что сбрасывали бомбы на скопления людей», — сказал он. «Это был акт террора, это не была обычная война. С самого начала это было нарушением всех военных норм, действовавших тогда и сейчас: не бомбардировать гражданские и медицинские объекты, объекты культуры и религиозного культа», — подчеркнул Дуда, указав, что из 6 млн погибших во время Второй мировой войны поляков только 240-250 тыс. человек были солдатами.

По традиции памятные мероприятия начались на рассвете также и в Гданьске на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера «Шлезвиг-Гольштейн», открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам. У подножия монумента Защитникам побережья память погибших почтили представители польского правительства, парламента, вооруженных сил, духовенства, местных властей, ветераны и местные жители.

Возложения цветов, выставки и другие памятные мероприятия проводятся и в других городах Польши. В Варшаве главные церемонии запланированы в течение дня у Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского, где круглосуточно горит Вечный огонь и несет службу почетный караул. (ТАСС)