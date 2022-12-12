В Польском институте международных отношений (PISM) призвали страны Евросоюза и НАТО к углублению сотрудничества по вопросу противодействия «российским угрозам» в киберпространстве. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на соответствующий документ.

Польские аналитики утверждают, что Россия прибегает к кибератакам с целью вывести из строя государства, которые поддерживают Украину. Целями, как утверждается, используются государственные учреждения, гуманитарные организации и аналитические центры более чем в 40 стран. Авторы документа также заявили, что Москва использует кибернападения для повышения эффективности своих действий на международном уровне.

Помимо прочего в Польском институте призвали привлечь к углубленному сотрудничеству Украину и других партнеров, таких как Молдова и Грузия.