Власти польского города Освенцим запустили рекламную кампанию, чтобы привлечь новых жителей, сообщает Business Insider.

«Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в этом городе», — рассказала пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень.

Она уточнила, что на четырех въездных дорогах будут установлены девять рекламных щитов с информацией о достоинствах города. Так, один из плакатов «соблазняет» большим выбором квартир и рабочих мест.

По словам мэра города Януша Хверута, Освенцим — «динамично меняющийся город», у которого много «возможностей для развития».

Сейчас в Освенциме, расположенном на стыке Силезского и Малопольского воеводств, проживает около 38 тыс. жителей. Во время Второй мировой войны на его окраине располагался нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау.