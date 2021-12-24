Польский адвокат Томаш Вилинский подал в Национальную прокуратуру Варшавы иск против президента Беларуси Александра Лукашенко по обвинению в геноциде. Об этом пишет польское издание WYDARZENIA w INTERIA.

В данном случае речь идет о гражданах республики, которые не поддерживают политику Лукашенко, и о нелегальных мигрантах из Ирака, скопившихся на белорусско-польской границе.

Кроме того, правозащитник обвиняет белорусского лидера в преступлениях против человечности, государственном терроризме и дискриминации. Имеется в виду история с самолетом Ryanair, который 23 мая по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку в Минске. На борту находился основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка россиянка Софья Сапега, обоих задержали белорусские правоохранительные органы.

По словам Вилинского, он привел в иске доказательства о совершении убийств по заказу властей Беларуси.(Газета.Ru)