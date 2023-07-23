В городе Гливице на юге Польши открылся центр по ремонту и техобслуживанию танков Leopard, подбитых в боях в Украине. Об этом написал в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, первые два танка уже прибыли на предприятие Bumar.

Открытию сервисного центра предшествовали долгие переговоры между польской и немецкой сторонами. Cоглашение между Берлином и Варшавой было подписано еще в апреле 2023 года. Согласно ему, предприятие должно было открыться в Польше уже в конце мая. Построить его должны были вместе немецкие предприятия, на которых производятся танки, — Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) — а также польская оборонная госкомпания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Однако реализация проекта затянулась — судя по всему, из-за финансовых разногласий. 2 июля немецкое издание Der Spiegel писало: «PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую «первичную диагностику» танков. В Германии за это обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт». 3 июля министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) после переговоров с Блащаком заявил, что рассчитывает достичь компромисса в течение 10 дней. (dw)