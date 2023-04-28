Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс допустил, что страна отменит запрет на ввоз продовольствия с Украины. Об этом он высказался в эфире телеканала Polsat.

Телюс назвал условие для отмены эмбарго на продукты Украины и отметил, что это возможно при новых мерах Евросоюза.

«Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты, то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели», — подчеркнул он.