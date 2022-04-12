В Польше временно арестовали гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в прокуратуре Польши.

Россиянин был задержан сотрудниками военной жандармерии в ходе расследования отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, после чего суд по ходатайству прокурора установил меру пресечения в виде временного ареста на срок в три месяца.

По версии Службы военной контрразведки Польши, гражданин РФ занимался шпионажем в интересах разведки РФ. Утверждается, что россиянин «собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадровой ситуации».

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. (DW)