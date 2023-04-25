В Подмосковье нашли три упавших квадрокоптера, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Дроны были оснащены камерами, опознавательных знаков на них не оказалось.

По данным агентства, все три беспилотника рухнули в разных районах Московской области. Один из них обнаружили недалеко от места падения украинского дрона, который нашли 23 апреля в Богородском округе.

Однако рухнувший накануне дрон отличался от найденных сейчас в Подмосковье: он был самолетного типа и вдобавок начинен 17 кг взрывчатки. По данным Shot, им оказался UJ-22 Airborn украинского производства. Дрон мог упасть из-за нехватки топлива. Прибывшие на место взрывотехники около пяти часов обезвреживали заряды С-4.

Украина отрицает свою причастность к атакам беспилотников по России. Киев не наносит ударов по территории РФ, говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после самой массированного нападения беспилотников 28 февраля. (moscowtimes.ru)

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