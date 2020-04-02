В Перу мужчинам и женщинам предписано покидать дома в разные дни недели

Президент Перу Мартин Вискарра объявил о новых ограничениях, которые вводятся в стране для борьбы с распространением коронавируса, передает RPP.

Теперь по понедельникам, средам и пятницам на улицу смогут выходить только мужчины. По вторникам, четвергам и субботам передвижение будет разрешено только женщинам. По воскресеньям запрет будет касаться всех.

Данные ограничения будут действовать до 12 апреля.

При этом, на сотрудников жизненно важных предприятий и учреждений, продолжающих свою работу в условиях действующего в стране чрезвычайного положения, нововведение не распространяется.

| 2020-04-02T23:33:34+00:00 3 апреля 2020, 01:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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