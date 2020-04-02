В Перу мужчинам и женщинам предписано покидать дома в разные дни недели

Президент Перу Мартин Вискарра объявил о новых ограничениях, которые вводятся в стране для борьбы с распространением коронавируса, передает RPP.

Теперь по понедельникам, средам и пятницам на улицу смогут выходить только мужчины. По вторникам, четвергам и субботам передвижение будет разрешено только женщинам. По воскресеньям запрет будет касаться всех.

Данные ограничения будут действовать до 12 апреля.

При этом, на сотрудников жизненно важных предприятий и учреждений, продолжающих свою работу в условиях действующего в стране чрезвычайного положения, нововведение не распространяется.