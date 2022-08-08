Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что в ближайшие месяцы Украине передадут современные западные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, передает РИА «Новости».

«Поставки NASAMS готовятся», — сообщил он.

По словам Каля, Киев получит эти ЗРК «в следующие несколько месяцев».

NASAMS будет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую направят Украине.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд. В данный пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Также пакет помощи будет включать в себя в том числе артиллерийские боеприпасы, 1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства, указали в военном ведомстве.