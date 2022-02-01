Россия не обладает «правом вето» в вопросе вступления стран в НАТО, этот вопрос может быть решен только этими государствами и самим альянсом.

Об этом заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина о расширении НАТО на восток, сообщает ТАСС.

«Членство в НАТО — это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето. Это так не работает», — сказал он.