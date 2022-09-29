Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США «совершенно» не имеют отношения к чрезвычайному происшествию на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.

«Мы совершенно не причастны», — сказал он.

По словам сотрудника оборонного ведомства, в Соединенных Штатах считают, что преждевременно называть инцидент «диверсией», хотя многие из партнеров Вашингтона и пришли к такому выводу.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены из-за атаки на критическую инфраструктуру своих европейских союзников — газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала на то, что в настоящее время ведется расследование инцидента, которое позволит узнать, «кто за этим стоит».