Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, что на данном этапе он считает маловероятным какое-либо возвращение американских войск на территорию Афганистана в будущем.

«Ожидаю ли я в будущем какой-либо повторный ввод ВС на территорию Афганистана? Такие решения принимает президент <…>. Но я считаю, что на данный момент это маловероятно», — сказал он, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«Думаю, когда речь идет о террористической угрозе, будь то из Афганистана или откуда-либо еще, наша общая позиция заключается в том, чтобы <…> обеспечить наличие у нас возможностей для мониторинга [ситуации] с помощью разведывательного наблюдения <…>, а потом осуществлять операции по нанесению ударов, это могут быть операции <…> изнутри страны или из-за ее пределов. <…> В дополнение к этому мы хотим продолжать работу с принимающими странами, работать со странами-партнерами и через них», — добавил Милли.