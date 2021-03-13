В Пентагоне считают весьма опасным вывод войск из Афганистана к 1 мая

Некоторые представители руководства Минобороны США считают весьма опасным и проблематичным вывод американских войск из Афганистана к 1 мая, как того требуют договоренности с радикальным движением «Талибан». Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

В Пентагоне признают рискованным преждевременный уход американских военнослужащих из исламской республики. По оценкам руководства министерства, вывод войск может привести к гражданской войне в стране, возможным терактам против США и их союзников, ухудшению ситуации в области соблюдения прав человека в стране. В оборонном ведомстве предупредили, что сейчас уже недостаточно времени, чтобы покинуть Афганистан к 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения. Как поясняет издание, военнослужащие и подрядчики могут быть эвакуированы на самолетах, однако вывод войск потребует уничтожения секретного оборудования на миллионы долларов, а также приведет к сокращению дипперсонала в посольстве США в Кабуле.

Кроме того, приводит газета слова представителя вашингтонской администрации высокого ранга, «Талибан» до сих пор не выполнил ряд договоренностей и все еще контактируют с террористической сетью «Аль-Каида».(ТАСС)