В Пентагоне считают, что Россия является угрозой для союзников по НАТО

Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал представитель этого военного ведомства, представители США намерены обсудить тему России на предстоящей на этой неделе видеоконференции министров обороны стран-членов НАТО, в которой будет участвовать глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам американского военного, Россия является «угрозой» для всех союзников по Североатлантическому альянсу, в том числе США, и «использует военную силу для достижения своих целей».

Вместе с тем он отметил, что американская сторона собирается сотрудничать с Москвой в сферах, которые представляют обоюдный интерес. «Мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», — сказал представитель Пентагона.