В воскресенье в Пекине открылся 20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает Синьхуа.

Выступая на открытии 20-го съезда КПК в воскресенье, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай будет ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредоточивать усилия на содействии высококачественному развитию.

«Мы должны полностью, четко и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, твердо придерживаться реформаторского курса на социалистическую рыночную экономику, продолжать на высоком уровне расширять открытость внешнему миру», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, следует ускорять процесс создания новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции — внутренней и международной.

При этом председатель КНР подчеркнул важность продвижения открытости на высоком уровне.

По его словам, Китай будет уверенно содействовать открытости на институциональном уровне, в частности, открытости в отношении правил, ограничительных установок, систем управления, стандартов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что будут предприняты усилия для ускорения процесса превращения Китая в торговую державу, содействия высококачественному развитию инициативы совместного строительства «Пояса и пути» и охраны диверсифицированной и стабильной архитектоники международной экономики и торгово-экономических отношений.