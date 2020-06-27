В ПАСЕ призвали страны соблюдать права человека во время борьбы с пандемией

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял в пятницу резолюцию, посвященную урокам, которые европейское сообщество должно извлечь из ситуации с пандемией коронавируса. Трансляция голосования велась из Страсбурга на сайте ПАСЕ, передает ТАСС.

В документе отмечается, что «несмотря на то, что первый пик пандемии кажется уже пройденным в большинстве европейских стран, кризис в области здравоохранения не закончился». «Уроки, извлеченные из страданий последних нескольких месяцев, должны заключаться в том, что во избежание катастрофических последствий с точки зрения смертности и болезней, а также пагубных последствий для экономики и прав человека мы должны действовать быстро, чтобы сдерживать вспышки, используя проверенные и эффективные меры, которые должны быть реализованы при соблюдении прав человека», — подчеркивается в резолюции.

Члены комитета ПАСЕ рекомендовали государствам в период пандемии «предпринимать быстрые и последовательные шаги, с тем чтобы уменьшить контакты между людьми, в том числе с помощью социального дистанцирования». Представители ПАСЕ также обратили внимание на необходимость «закупки защитного снаряжения для медицинского персонала и повышения возможностей системы здравоохранения». В принятом документе подчеркивается, что все меры, направленные на борьбу с распространением вирусов, «должны приниматься при соблюдении прав человека, учитывать гендерные аспекты». «Необходимо, чтобы в процесс принятия решений были вовлечены женщины», — считают члены ассамблеи.

В резолюции также содержится призыв к государствам — членам ПАСЕ «сделать доступной достоверную информацию об изменениях в статистике смертности в результате различных заболеваний за последние три года и числе заразившихся коронавирусом среди них». Кроме того, по мнению представителей комитета, страны должны «активизировать усилия по оценке состояния систем здравоохранения, систем подготовки к пандемиям и наблюдения за инфекциями с целью их улучшения при необходимости».

В ПАСЕ также заявили о необходимости «проведения реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с тем, чтобы она могла лучше выполнять свои функции». Представители ассамблеи считают, что ВОЗ «необходимо сделать независимой от взносов для выполнения ее основных задач», а также предоставить представителям организации возможность «посещать страны-члены во время кризиса в области здравоохранения без предупреждения».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была выявлена в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли.