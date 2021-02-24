В парламенте Эстонии объяснили, почему не нужен пограндоговор с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что стране не нужен пограничный договор с Россией, поскольку РФ якобы «оккупировала» часть территории республики.
В среду Эстония отмечает государственный праздник — 103-ю годовщину независимости республики. Пыллуаас выступил с речью на торжественной церемонии подъема государственного флага над древней башней «Длинный Герман» в Таллине.
«В этом году мы отметили 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом. Действует и определенная им государственная граница, несмотря на то, что Россия все еще оккупирует Печоры и территории за Нарвой», — заявил спикер парламента на церемонии.
По его мнению, у Эстонии нет какой-либо необходимости и тем более обязательства «узаконивать преступную оккупацию» и заключать с Россией «новое, идущее на уступки вероломное соглашение о границе, о чем говорит правительство». «У трусливых и покорных нет будущего!» — добавил Пыллуаас.(РИА Новости)