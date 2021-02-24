В парламенте Эстонии объяснили, почему не нужен пограндоговор с Россией

«В этом году мы отметили 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом. Действует и определенная им государственная граница, несмотря на то, что Россия все еще оккупирует Печоры и территории за Нарвой», — заявил спикер парламента на церемонии.