В Париже почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В столице Франции Париже состоялось организованное посольством Азербайджана в этой стране мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает французское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджанской Республики во Франции Рахман Мустафаев, посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса, представители аккредитованного в этой стране дипломатического корпуса, французские ученые и другие.

В рамках мероприятия состоялся концерт, посвященный памяти жертв трагедии в Ходжалы.

| 2020-02-26T09:33:29+00:00 26 февраля 2020, 12:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss