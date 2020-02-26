В Париже почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В столице Франции Париже состоялось организованное посольством Азербайджана в этой стране мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает французское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджанской Республики во Франции Рахман Мустафаев, посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса, представители аккредитованного в этой стране дипломатического корпуса, французские ученые и другие.

В рамках мероприятия состоялся концерт, посвященный памяти жертв трагедии в Ходжалы.