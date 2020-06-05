В Париже опровергли заявления о нахождении Гуайдо в посольстве Франции в Каракасе

В МИД Франции опровергли информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо находится во французском посольстве в Каракасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции.

Там отметили, что неоднократно подтверждали венесуэльским властям, что Гуайдо не находится во французской резиденции в Каракасе.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подверг критике действия властей Франции и Испании, которые якобы скрывают в своих посольствах в Каракасе Гуайдо и главу оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса соответственно.