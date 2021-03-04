В Париже оправдали экс-премьера Франции Балладюра по делу о коррупции

Суд в Париже вынес оправдательный приговор бывшему премьер-министру Франции Эдуару Балладюру по делу о непрозрачных сделках в сфере обороны и получении незаконных доходов. «Наконец признано отсутствие моей вины», — заявил после объявления решения суда в четверг, 4 марта, 91-летний Балладюр.

Прокуратура запрашивала для него один год условно и штраф в размере 50 тысяч евро. Суд заявил, что соучастие Балладюра в преступлении не доказано.

Одновременно суд приговорил экс-министра обороны Франсуа Леотара к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч евро, признав его виновным в пособничестве расхищению государственных средств.

Эдуар Балладюр являлся премьер-министром Франции в 1993-1995 годах. В 1995 году он участвовал в выборах президента республики, но уступил с незначительным разрывом Жаку Шираку. (DW)