В Пакистане пройдет семинар, посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида

Исламабадский институт урегулирования конфликтов совместно с посольством Азербайджана в Пакистане проведет семинар, посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, передает посольство.

Семинар состоится 22 февраля 2021 года в столице Пакистана — Исламабаде.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.(Trend)