Полиция арестовала бывшего министра внутренних дел Пакистана Шейха Рашида Ахмеда. Об этом сообщает Geo TV.

Отмечается, что причиной для задержания экс-главы МВД стали его угрозы в адрес бывшего президента страны и сопредседателя Пакистанской народной партии (ПНП) Асифа Али Зардари.

Полицейские утверждают, что арест Шейха Рашида Ахмеда был произведен на автомобильной дороге, соединяющей Равалпинди и Исламабад. При нем были обнаружены бутылка спиртного и огнестрельное оружие. Отмечается, что сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам задержанный заявил журналистам, что его арест был организован с подачи действующего главы МВД Пакистана Раны Санауллы.