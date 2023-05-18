В пятницу, 19 мая в Москве состоится встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Об этом заявила вчера на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она же устроила форменную истерику, четко раскрывающую очевидные планы России по недопущению подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Начну с того, что заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Совета Европы в Рейкьявике. По его словам, Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Пашинян отметил, что ранее Армения и Азербайджан при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и президента Совета ЕС Шарля Мишеля договорились о нормализации отношений на основе Алматинской декларации.

«Три дня назад при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля мы сделали шаг вперед, подчеркивая, что Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 кв. км, а Азербайджан признает территорию Армении в 29 800 кв. км», — утверждает он.

В целом, Пашинян пытается представить собственное фиаско едва ли не как триумф. В этой связи нужно напомнить, что «конструктивным» он стал не по своей воле, а ввиду разгрома армянской армии в ходе 44-дневной войны. До нее Пашинян танцевал в пьяном угаре на равнине Джыдыр Дюзю и заявлял, что «Карабах — это Армения и точка». Забавно сейчас наблюдать за тем, как тот же самый рот Пашиняна используется для озвучивания совсем иных словесных конструкций.

Впрочем, к этому все и шло. Вспомним новогоднее обращение армянского премьер-министра. Он тогда еще сетовал на то, что «союзники оставили Армению одну». Эту мысль, обвиняя то Россию и ОДКБ, то Францию и Запад в целом, Пашинян развивал с тех пор не раз. Истина же состоит в том, что за все годы оккупации 20% территорий Азербайджана со стороны РА, ни страны Запада, ни Россия не ввели санкции против нее. Наоборот, все они, каждый по своему, поддерживали Армению.

И именно та их помощь, поддержка и вскружили голову Пашиняну, когда он кричал о принадлежности Карабаха к Армении. Мы же помним, как он названивал лидерам мировых держав в ходе 44-дневной войны. Но никто из них не мог ему помочь по очень простой причине — война велась на признанных всем миром территориях Азербайджана. Ни одного дня она не велась на территории РА.

Забавно, но даже после подписания в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления, Пашинян не оставлял попыток избежать их исполнения. Провокации с армянской стороны были самые разные, включая закладку мин на освобожденных уже территориях нашей страны со стороны так и не разоруженных, незаконных армянских вооруженных формирований. Жертвами «минного террора» стало множество азербайджанцев.

В ответ, Азербайджан вынужден был прибегать раз за разом к отрезвлению армянской стороны, занимая все новые стратегически важные высоты. Не в силах противостоять нашей стране политически, экономически, на поле боя, и видя возрастающий авторитет Азербайджана в мире, в том числе и в качестве страны, играющей существенную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана.

Произошло это впервые вовсе не сейчас, а в Праге, по итогам четырехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянского премьера Никола Пашиняна, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона. Последний был приглашен Николом Воваевичем на подмогу, но без толку. Блестяще отыграв свою партию, президент Азербайджана вынудил армянского премьера согласиться на урегулирование конфликта согласно Алматинским соглашениям.

А это и означало согласие Еревана на полное признание территориальной целостности нашей страны, включая Карабахский экономический район, где проживает ныне несколько десятков тысяч армян. Незаконно проживает, замечу, имея паспорта граждан РА. И именно их будет сейчас использовать Россия для срыва мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Вон, военный преступник Самвел Бабаян уже требует в Ханкенди власти и кричит о «последнем шансе» для карабахских армян. Убежден, что сделано это по прямому приказу его московских кураторов.

Мы же уже вновь услышали, как официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «деструктивным» посредничество Запада между Азербайджаном и Арменией. «Никаких конструктивных и реальных результатов в плане прогресса в проведенных встречах, как заявляет Запад, не было. То есть, можно говорить всё, что заблагорассудится, но на практике этого не происходит», — изрекла она. Россия, как видим, отчаянно старается не допустить подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И дело тут не столько в ревности к Западу, сколько в попытках сохранить рычаг давления и на Баку, и на Ереван. А ради этого в РФ готовы пойти на любые провокации, своими или чужими руками.